"الناتو" يدعو إلى تسوية الوضع في شرق المتوسط وفقًا للقانون الدولي

بروكسل/الخليج 365

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، الإثنين، ضرورة تسوية الوضع في منطقة شرقي البحر المتوسط وفقًا للقانون الدولي.

وفي تدوينة عبر حسابه في إحدى وسائل التواصل الإجتماعي، ذكر ستولتنبرغ أنه تناول التطورات المتعلقة بشرقي المتوسط ​​في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميكوتاكيس.

وقال ستولتنبرغ: "ينبغي تسوية الوضع في شرقي المتوسط ​​عبر ​​روح "تضامن التحالف" ووفقًا للقانون الدولي".

وفي وقت سابق الإثنين أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، عن وصول سفينة "أوروتش رئيس" للأبحاث الى شرق المتوسط، لاستئناف أنشطة التنقيب فيها.

وأثارت السفينة التركية أصداء واسعة وردود أفعال في الصحافة اليونانية والقبرصية الرومية.

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وكرد فعل، دعا كرياكوس ميكوتاكيس مجلس الأمن القومي اليوناني الى اجتماع طارئ لبحث إعلان تركيا مواصلة التنقيب لغاية 23 أغسطس/ آب الجاري.

وكانت السفينة التركية قد أبحرت في وقت سابق، الإثنين، من ولاية أنطاليا (جنوب غرب) إلى قبالة جزيرة قبرص لتستأنف أنشطة التنقيب، برفقة سفينتي "أتامان" و"جنغيز خان".

ويمكن للسفينة إجراء عمليات "سيزمية" ثلاثية الأبعاد يصل عمقها الى 8 آلاف متر، وعمليات سيزمية ثنائية الأبعاد يصل عمقها الى 15 ألف متر.

وتحتوي السفينة على مركبة غاطسة محلية الصنع تدار عن بعد، ولها أنظمة رسم خرائط قاع البحر، وأنظمة القياس وأخذ العينات.

كما تحتوي سفينة "أوروتش رئيس" على مختبرات جيولوجية، وعلم المحيطات، ومعدات يمكنها أخذ عينات أساسية من قاع البحر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.