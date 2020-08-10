تعّـريك و تغربك المشاعر المُبهمة .. يصعـبُ عليك انتقاء كلمـات تُـناسب حالك بتلك اللحظة اليائسة، هناك أشخاص حتى وانت بعِـز انشغالك عنهم وعن تفاهاتهم إلا أنها تُـلاحقك كالظل تلك السخافات والكِـذبات .

تلك العقول الملوثة بحـب تخريب العلاقات لن ينفـع معها صدقك أو حتى احترامـك لها، بينما انت مُـنشغل بتحقيق أحلامك والمضي باستقلالية والسعي للنجاح تريد تلك العقول أن تتبعك لوضع العثرات بطريقك والكدمات بقلبك لـ تتعثر وتسقط .. كل ما يسعني قوله لتلك الأشخاص الفارغة .

( انظروا لأنفسكم .. اتبعوا مستقبلكم .. اسعوا لرغباتكم )

اتركونا كما نحن لا تجعلوا احلامنـا تتحطم وقلوبنا تُـكسر ارفقوا بما خلق الله ليرفق بكم الله .

لا تسعوا لتخريب العلاقات ونشر الكلام الكاذب والسخيف فـ والله قد تدور الأحداث والقدر و تهلككم تلك الدعوة من قلب مظلوم

( الظلم ظلمات يوم القيـامة )