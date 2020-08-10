شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يوجه بالقبض على مجموعة أشخاص بتهمة الإساءة للتعليم والمعلمين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه النائب العام، الشيخ سعود المعجب، بالقبض على مجموعة من الأشخاص صدرت منهم إساءات لمنظومة التعليم والمعلمين، كما تضمن التوجيه التحقيق معهم فور ضبطهم.
وتفاعل العديد من المغردين مع توجيه النائب العام، حيث أكدوا على أهمية التعليم والمعلمين منددين بأي إساءة بحقهم.
وقال مغرد “الله يوفقهم هذا القرار الجميل.. المعلم خرج كوادر كثيره ويأتيك ويجحد فضلهم ولولاهم ما توظف حقيقه”.
وقال آخر “المعلم هو الشخص الوحيد الذي يقاسمني تربية أبنائي وأنا على قيد الحياة فلا أرضى بالإساءة له”.
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