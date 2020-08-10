«الصحة»: زيادة أسِرّة العناية المركزة في مستشفيات حائل بنسبة 129%

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعلنت وزارة الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة حائل بنسبة 129%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي إحتياجات المواطنين والمقيمين الصحية. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته “الصحة” مؤخرًا عن إضافة ما يقارب 3500 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19).

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