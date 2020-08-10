شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج القبول لحملة الثانوية العامة بكلية الملك خالد العسكرية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الحرس الوطني ممثلة في لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للعام الدراسي 1442 هـ لحملة الشهادة الثانوية، والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع الكلية وموقعنا وذلك وفقاً لطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.
وأوضحت وزارة الحرس الوطني أنه يمكن الاستعلام عن نتائج القبول لحملة الثانوية بكلية الملك خالد العسكرية، من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).
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