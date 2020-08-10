حسان دياب يعلن استقالة الحكومة اللبنانية

و قال دياب في كلمة توجه بها إلى اللبنانيين: "لا نزال نعيش هول المأساة التي ضربت لبنان، وأصابت اللبنانيين في الصميم والتي حصلت نتيجة فساد مزمن في الإدارة".

وأضاف "إن منظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة، لكنني اكتشفت أنها أكبر من الدولة، ولا نستطيع التخلص منها وأحد النماذج انفجار بيروت".

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وتابع "حجم المأساة أكبر من أن يوصف ولكن البعض يعيش في زمن آخر والبعض لا يهمه سوى تسجيل النقاط الشعبوية الانتخابية".

وأشار "لقد بذلت الحكومة جهداً لإنقاذ البلد، كل وزير أعطى أقصى ما عنده، وكان كل ما يهمنا إنقاذ البلد، وتحملنا الكثير من حملات التجني والاتهامات، وحملنا مطالب اللبنانيين بالتغيير، لكن بيننا وبين التغيير جدار سميك جداً".

واستطرد "قاتلنا بشراسة وشرف، لكن المعركة ليس فيها تكافؤ، استعملوا كل أسلحتهم، شوهوا الحقائق، أطلقوا الشائعات، وكانوا يعرفون أننا نشكل تهديداً لهم، وأن نجاح الحكومة هو التغيير الحقيقي لهذه الطبقة".

وختم دياب قائلاً: "نتراجع خطوة إلى الوراء للوقوف مع الناس لنخوض معركة التغيير معهم، لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة والله يحمي لبنان".

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وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أعلن عن جلسات مفتوحة للمجلس النيابي ابتداء من قبل ظهر يوم الخميس المقبل، لمناقشة الحكومة على الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة والشعب وتجاهلها.

في غضون ذلك، تتوالى الاستقالات من مجلس النواب على خلفية الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وأدى انفجار في مستودع في مرفأ بيروت يحتوي على 2700 طن من نترات الأمونيوم بحسب السلطات الرسمية، إلى دمار شامل في منطقة المرفأ ومحيطه، ومقتل المئات وإصابة الآلاف وتشريد ما لا يقل عن 300 ألف شخص.

هذا وكُلّف حسان دياب في 19 ديسمبر 2019 بتشكيل حكومة جديدة في لبنان خلفا لسعد الحريري الذي استقال على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في البلاد احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.