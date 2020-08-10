وتمثل التجارب البشرية، التي بدأت في العاصمة الإماراتية أبوظبي في منتصف يوليو/ تموز، شراكة بين مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لسينوفارم وشركة جي 42 المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها أبوظبي.
© AFP 2020 / GIUSEPPE CACACE
وذكرت وزارة الصحة في البحرين أن الدراسة التي تستخدم لقاحا غير نشط ستشمل نحو ستة آلاف متطوع من المواطنين والمقيميين في البحرين على مدى 12 شهرا.
ولا يوجد لقاح معتمد للاستخدام التجاري لمرض كوفيد-19 حتى الآن.
وذكر بيان مشترك صادر عن القائمين على التجربة أن التجارب في الإمارات حققت إنجازا، يوم الخميس، مع تلقي خمسة آلاف متطوع الجرعة. وجرى توسيع التجربة لتشمل مركزا آخر في إمارة الشارقة.
وسجلت البحرين، التي يبلغ تعداد سكانها 1.5 مليون نسمة، أكثر من 44 ألف إصابة بفيروس كورونا المسبب للمرض إلى جانب 162 وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة صينية تبدأ المرحلة الثالثة من تجربة لقاح كورونا في البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.