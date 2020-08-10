قوات يمنية مدعومة إماراتيا: ضبط "خلية تجسس حوثية" في تعز

اليمن/ الخليج 365

أعلنت قوات يمنية مدعومة إماراتيا، الإثنين، ضبط "خلية تجسس" تتبع جماعة الحوثي، بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

جاء ذلك في تغريدة، للمتحدث باسم قوات "المقاومة الوطنية"، صادق دويد، نشرها عبر حسابه على "تويتر".

وأوضح دويد، أن "المقاومة الوطنية، حققت إنجازا أمنيا نوعيا، بتفكيك خلية تجسس زرعتها المليشيا الحوثية الإيرانية، في مدينة المخا (غربي تعز)".

وقال إن "الخلية كانت تعمل لرصد تحركات ألوية حراس الجمهورية (تتبع قوات المقاومة الوطنية) والقوات المشتركة (مؤلفة من ألوية العمالقة والمقاومة التهامية والمقاومة الوطنية)، والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية في مديريات الساحل الغربي".

وأضاف أنه "تم القبض على مسئول الخلية، واثنين من عناصرها"، دون أن يكشف عن أسمائهم.

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ولم يصدر عن "الحوثي" أي بيانات فورا بشأن الواقعة، كما لم يتسن أخذ تعليق من الجماعة بشأنها.

و"المقاومة الوطنية" قوات يقودها العميد طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، تتلقى دعما من الإمارات، وتتواجد في مديريات بالساحل الغربي للبلاد.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري، تقوده السعودية، القوات الحكومية، بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة، لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.

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