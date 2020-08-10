الجيش العراقي يخلي مواد "شديدة الخطورة" من ميناء بالبصرة

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية، الإثنين، إخلاء مواد وصفتها بـ"شديدة الخطورة" من ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية في بيان لها، إن "منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة قام بإخلاء 9 حاويات بداخلها مواد شديدة الخطورة، ترافقها قوة حماية من الجيش العراقي، لنقلها إلى أماكن آمنة لضمان سلامة المواطنين والمنشأت الحكومية" .

Advertisements

والأحد، أعلنت هيئة المنافذ، نقل مواد "شديدة الخطورة" من مطار بغداد الدولي.



ويأتي القرار بعد أيام من انفجار ضخم وقع الثلاثاء 4 أغسطس/آب الجاري في مرفأ بيروت، خلف 163 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.