واشنطن والخرطوم تبحثان استئناف المرحلة الثالثة من الحوار

الخرطوم / الخليج 365

أكدت واشنطن والخرطوم، الإثنين، ضرورة استئناف المرحلة الثالثة من الحوار "في أقرب وقت".

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية السوداني المكلف،عمر قمر الدين، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم براين شوكان، حسب وكالة السودان للأنباء.

ووفق المصدر "أكد قمر الدين، وشوكان، على ضرورة استئناف المرحلة الثالثة من الحوار السوداني-الأمريكي فى أقرب وقت والتنسيق والترتيب له عبر القنوات الدبلوماسية".

وأبدى قمرالدين تحفظه على بيان السفارة الأمريكية بالعاصمة السودانية (صادر السبت) حول التحذيرات الأمنية لرعاياها بالخرطوم.

وأشار إلى "التحول الذى حدث فى البلاد، والمتمثل فى الاستقرار واستتباب الأمن فيها".

من جانبه، عبر القائم بالأعمال الأمريكي عن موقف بلاده الداعم للحكومة الانتقالية ودعم التحول فى السودان، بحسب المصدر نفسه.

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وأعرب عن "تطلع واشنطن لتعزيز التعاون مع الخرطوم".

ورفعت واشنطن، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضًا على السودان منذ 1997، لكن تستمر منذ 1993 بإدراج اسمه في قائمة "الدول الراعية للإرهاب"؛ لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة سابقا، أسامة بن لادن.

وفي الأسبوع الأول من نوفمبر/ تشرين ثان 2018، بدأت مرحلة ثانية للحوار بين الولايات المتحدة والسودان، متأخرة عاما كاملا عن موعدها الذي كان مقرراً مباشرة بعد نهاية المرحلة الأولى من مفاوضات استغرقت عاماً ونصف، بدأت قبل ستة أشهر من مغادرة إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما (2009-2017).

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش عمر البشير (1989-2019) من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأت في السودان منذ 21 أغطسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

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