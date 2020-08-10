12 حريقا في 5 مستوطنات إثر إطلاق "بالونات حارقة" من غزة

زين خليل/الخليج 365

اندلع 12 حريقا، الإثنين، في 5 مستوطنات إسرائيلية بمحيط قطاع غزة، جراء إطلاق بالونات حارقة من القطاع، بحسب إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الرسمية إن الحرائق اندلعت في مستوطنات "نحال عوز" و "باري" و"علوميم" و"عين هشلوشا" و"كيسوفيم".

وفي وقت سابق الإثنين، سُمعت انفجارات فوق مستوطنة "سديروت" المحاذية للقطاع نتيجة لإطلاق بالونات حارقة.

وتسببت البالونات التي أطلقت الإثنين في إحراق نحو ألفي دونم (الدونم ألف متر مربع)، من الأراضي الزراعية في المستوطنات، وفق المصدر ذاته.

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وأشارت هيئة البث إلى أن إطلاق البالونات الحارقة يأتي بعد ساعات من إطلاق حركة "حماس"، الإثنين، "على نحو غير معتاد" دفعة من الصواريخ التجريبية من قطاع غزة باتجاه البحر.

ومساء الأحد، قصفت طائرات حربية إسرائيلية، موقع رصد يتبع للجناح العسكري لحركة "حماس"، في قطاع غزة.

فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أردعي، في بيان مقتضب، إن القصف جاء ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية، دون مزيد من التفاصيل.

وبين الحين والآخر يطلق نشطاء فلسطينيون بالونات محملة بمواد حارقة من غزة باتجاه إسرائيل، وترد الأخيرة على ذلك بقصف مواقع تتبع للفصائل الفلسطينية المسلحة خاصة حركة "حماس".

و"البالونات الحارقة" هي بالونات يتم ربطها بمواد قابلة للاشتعال، وبدأ الفلسطينيون باستخدامها في مايو/أيار 2018، كأسلوب احتجاجي ردا على اعتداءات الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.