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مباشر | كلمة رئيس وزراء لبنان حسان دياب

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مباشر | كلمة رئيس وزراء لبنان حسان دياب

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مباشر | كلمة رئيس وزراء لبنان حسان دياب
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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