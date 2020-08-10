بلدية العمرة تغلق محطة وقود مخالفة

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية محطة وقود مخالفة في نطاق البلدية ؛ بسبب عدم مطابقة اللائحة البلدية .

و عدم التعاقد مع الشركات المعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية .

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح ، أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية ‬⁩وبالتعاون مع الجهات المختصة بدأت في القيام بحملات ميدانية وتفتيشية على جميع محطات الوقود داخل المنطقة ، وأسفرت الحملة عن أغلاق محطة وقود بكامل مرافقها وذلك لعدم التحسين وعدم التعامل مع مشغل معتمد من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية ، أضافاً إلى عدم تركيب أجهزة الدفع الإلكتروني «مدى»، مشددًا على ضرورة الالتزام بجميع المتطلبات ومراعاة الاشتراطات في تصاميم المحطات ومرافقها الخدمية .

وأكد ” قدح ” أن هناك لجنة فنية رفيعة المستوى مشكلة للوقوف على محطات الوقود والمرافق التابعة لها من أجل ضمان سلامتها والتأكد من توافر المواصفات والمتطلبات الواردة في اللوائح البلدية .