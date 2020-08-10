استقالة الحكومة اللبنانية

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استقالت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب اليوم الاثنين إثر تداعيات انفجار 2750 طنا من مادة نترات الأمونيا بمخزن في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس والذي أسفر عن مقتل 158 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف بجروح ودمر قطاعات من المدينة الساحلية مما أدى إلى تفاقم انهيار سياسي واقتصادي شهدته البلاد في الشهور السابقة وتسبب في انطلاق دعوات غاضبة لاستقالة الحكومة كلها.
وقد واجهت الحكومة اللبنانية ضغوطا متزايدة للاستقالة اليوم الاثنين بعد الانفجار الهائل الذي أجج الاحتجاجات المناهضة للحكومة واستقالة عدد من الوزراء كانت وزيرة العدل أحدثهم.
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