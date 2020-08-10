- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تحذر من سلوكيات توجب المساءلة حال وقوع الحوادث.. السجن وغرامة 10 آلاف ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت النيابة العامة أنه يُحظر مُبارحة السيارة من مكان الحادث، أو عدم تقديم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث المروري، أو استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث أو المشاركة في ذلك، أو افتعال وقوع حادث مروري، لأي ذريعة كان.
وأكدت النيابة العامة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التورط في هذه الممارسات أو السلوكيات، يضع الشخص تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وشددت النيابة أن على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال أو بالسجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو بهما معا.
كانت هذه تفاصيل خبر «النيابة» تحذر من سلوكيات توجب المساءلة حال وقوع الحوادث.. السجن وغرامة 10 آلاف ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.