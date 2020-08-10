سيعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب الإثنين استقالة حكومته بعد أيام على وقوع انفجار مدمر في مرفأ بيروت، وفق ما أفاد وزيران وكالة فرانس برس.
واتخذ القرار خلال جلسة لمجلس الوزراء انتهت قبل قليل.
وقالت وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان لوكالة فرانس برس إن دياب "يتجه نحو إعلان الاستقالة" وسيتوجه إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون.
وأوضحت أن "الجزء الأكبر من الوزراء طالب بالاستقالة" خلال الجلسة، مضيفة "طالبت منذ اليوم الأول باستقالة الحكومة جراء ما حصل على أن تكون استقالة جماعية وليس فردية".
وأكد وزير فضل عدم الكشف عن اسمه، فضلاً عن مصدر حكومي مقرب من دياب، الأمر.
وسيلقي دياب كلمة يتوجه فيها الى إللبنانيين عند الساعة السابعة والنصف مساء (16:30 ت غ) يعلن فيها الاستقالة، وفق المصدر الوزاري.
وكان أربعة وزراء أعلنوا منذ الأحد استقالاتهم من مناصبهم أمام هول انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 160 شخصاً وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين. وذكرت تقارير إعلامية أن وزراء آخرين كانوا مصمّمين على الاستقالة، ما شكل ضغطاً على دياب.
وتتألف الحكومة من عشرين وزيرا. وبموجب القانون، لا بدّ من استقالة أكثر من ثلث أعضائها لتسقط حكماً.
وكان يفترض أن تكون هذه الحكومة تكنوقراطية تعمل على معالجة مشاكل اللبنانيين لا سيما الاقتصادية والمعيشية، لكن من الواضح أن القرار فيها يخضع للقوى السياسية النافذة في البلاد، وعلى رأسها تيار عون وحليفه حزب الله.
ودعا دياب السبت الى إجراء انتخابات نيابية مبكرة لإخراج البلاد من "أزمتها البنيوية".
وارتفع عدد النواب الذين تقدموا باستقالاتهم بعد الانفجار إلى تسعة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس الوزراء اللبناني سيعلن استقالة حكومته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.