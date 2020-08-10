إعلام: دياب انتظر عودة عباس إبرهيم والوزراء رفضوا الذهاب إلى جلسة المساءلة

ونقل موقع "إل بي سي" عن مصادر، القول إن "بري مصر على جلسة المساءلة والوزراء رفضوا الذهاب إلى جلسة المساءلة".
Mohamed Azakir
وقال الوزير في تصريح للصحفيين فور خروجه من السراي الحكومي: "نعم استقالت الحكومة"، مضيفا أن دياب "سيعلن الأمر بعد قليل".
وشدد على أن "الاستقالة ليست تهرباً من المسؤولية".
وعقدت الحكومة جلسة برئاسة حسان دياب بحضور 18 وزيرا، وغياب الوزراء المستقيلين، حيث تم إحالة ملف تفجير مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي.
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