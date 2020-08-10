شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» توضح موعد وشروط تسجيل أسماء الأطفال المولودين حديثاً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكّدت هيئة حقوق الإنسان أن من حق الطفل تسجيله وتسميته بعد ولادته فورًا، مشيرة إلى الشروط الإلزامية الواجب وضعها في الاعتبار أثناء اختيار أسماء المواليد الجدد.
وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أنه يشترط تسجيل اسم الطفل رباعياً، مع مراعاة ألا يكون الاسم منطويًا على تحقير أو مهانة لكرامته، أو منافيًا للشريعة الإسلامية.
جدير بالذكر أن الهيئة أكدت في وقت سابق على أن بقاء الطفل دون سند عائلي، أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها، يندرج ضمن حالات الإيذاء أو الإهمال، وفقاً لنظام حماية الطفل.
كانت هذه تفاصيل خبر «حقوق الإنسان» توضح موعد وشروط تسجيل أسماء الأطفال المولودين حديثاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.