شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو»: ماضون نحو رفع طاقة إنتاج النفط لـ13 مليون برميل يومياً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين الناصر، نموا في الطلب المحلي على الوقود في أغسطس، مشيراً إلى أن الشركة ماضية نحو رفع طاقة إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يومياً.
وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو: “خطتنا للإنفاق الرأسمالي في 2021 ستكون أقل بكثير من الهدف السابق ما بين 40 مليار و45 مليار دولار ، مشيراً إلى أن الشركة ستتخذ قرارا بشأن صفقة مع ريلاينس الهندية بعد إتمام إجراءات العناية الواجبة، كما يتوقع طلبا أفضل على النفط بحلول نهاية العام”.
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