حكومة حسان دياب تتخذ قرارا بخصوص مرفأ بيروت قبل رحيلها

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وقالت مراسلة تلفزيون "الغد"، إن حكومة دياب اختارت، باسم القيسي، لشغل منصب رئيس مجلس إدارة المرفأ لمدة 6 أشهر، لضمان استمرار عمل الميناء.

ويأتي ذلك بعد توقيف رئيس مجلس إدارة والمدير العام للمرفأ في إطار تحقيق السلطات في ملابسات الانفجار الذي وقع الأسبوع الماضي، وأودى بحياة العشرات وأسقط آلاف المصابين وخلف خسائر مادية بمليارات الدولارات.

أوقفت السلطات اللبنانية، يوم الخميس، 16 شخصا بينهم مدير مرفأ بيروت، حسن قريطم، على ذمة التحقيقات في انفجار العاصمة اللبنانية الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي.

كما أمر أمر المحامي العام التمييزي في لبنان، غسان الخوري، يوم الجمعة، بتوقيف المدير العام للجمارك، بدري ضاهر، على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي سقط على إثره العشرات وأصيب الآلاف.

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وأحالت الحكومة اللبنانية ملف الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي، أعلى جهة قضائية في البلاد، اليوم الاثنين.

وأعلن ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ بعد خروجه من الاجتماع، استقالة ​حكومة حسان دياب​، لافتاً إلى أن الشعب يعرف مرتكبي جريمة انفجار المرفأ.