أرامكو: نتجه لرفع طاقة إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يوميا

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو: "خطتنا للإنفاق الرأسمالي في 2021 ستكون أقل بكثير من الهدف السابق ما بين 40 مليار و45 مليار دولار".
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وأعلنت شركة أرامكو السعودية نتائجها للربع الثاني والنصف الأول من عام 2020، مؤكدة المرونة المالية والتشغيلية للشركة والتزامها تجاه المساهمين رغم تحديات السوق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
وسجلت الشركة صافي دخل قدره 24.6 مليار ريال سعودي (6.6 مليار دولار) للربع الثاني و87.1 مليار ريال سعودي (23.2 مليار دولار أمريكي) للنصف الأول من عام 2020، مقارنة بـ92.6 مليار ريال سعودي (24.7 مليار دولار) و175.9 مليار ريال سعودي (46.9 مليار دولار) للفترات ذاتها من عام 2019.
وارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مدعومة بتفاؤل سعودي حيال الطلب الآسيوي وتعهد عراقي بتعميق تخفيضات المعروض، لكن عدم التيقن بشأن اتفاق لتدعيم تعافي الاقتصادي الأمريكي حد من المكاسب.
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