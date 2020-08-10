جعجع: استقالة الحكومة لا تهمنا.. ونحنا على بعد ساعات من إعلان موقف كبير

وفي مؤتمر صحفي نقلت تفاصيله قناة "الجديد" اللبنانية قال جعجع: "لا يمكننا القبول "بالضحك عالناس"، وعلى السياسيين العمل لمساعدة الناس، واليوم نسعى لتغيير السلطة السياسية الحالية".

وأضاف "نحن على بعد ساعات من إعلان موقف كبير".

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ونوه إلى أن "استقالة الحكومة لا تعنينا لأن من شكل هذه الحكومة هو سيشكل الحكومة اللاحقة وبالتالي سنبقى مكاننا لذلك هدفنا حل جوهر المشكلة وهي في المجلس النيابي".

وأعرب جعجع عن رفضه لمبدأ التعميم الذي يلصق الفساد بكل الطبقة السياسية في لبنان، متحدثا عن فئة تحاول إقصاء الجميع، بالدعوة إلى الاستقالة بغية القفز على السلطة.

وقال: إن مهمة السياسيين هي العمل على حل مشكلات الناس لا "فشة خلقهم (التنفيس عن غضبهم)".

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وأسفر انفجار 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، عن سقوط 158 قتيلا ونحو 6000 جريح وعشرات المفقودين وشرد أكثر من 300 ألف شخص، وخلف الانفجار أضراراَ جسيمة ودمار وخراب في مدينة بيروت.

إثر ذلك، توافد آلاف المتظاهرين الى الساحة واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.

كما عمد محتجون إلى اقتحام عدد من المباني في وسط بيروت وأضرموا النيران فيها، وفي المقابل، اقتحمت مجموعة من العسكريين المتقاعدين وزارات الخارجية والبيئة والاقتصاد، وتواصلت التوترات الأمنية مع اقتحام متظاهرين لجمعية المصارف الواقعة في وسط بيروت.