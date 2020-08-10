وأعرب عن اعتقاده في حديثه لراديو "سبوتنيك"، عن أن دخول الولايات المتحدة على خط الأزمة مؤخرا، قد يهدف لتقسيم ليبيا، لأن كل ما يهم واشنطن والدول الغربية هو النفط، ومصرف ليبيا المركزي والأموال الليبية المجمدة في الخارج، وليس الأمور الحياتية للمواطنين.
© AFP 2020 / ABDULLAH DOMA
وأوضح أن المقترح الأمريكي بالمنطقة العازلة (على خط سرت الجفرة) ليس له تفسير إلا تقسيم ليبيا، الأمر الذي يرفضه كل الليبيين، مشددا على أنه يجب على واشنطن أن تنخرط في العملية السياسية دون وضع شروط مسبقة.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، الأحد 9 أغسطس/آب، ومن المقرر أن يعقد خلالها سلسلة لقاءات دولية وإقليمية في إطار المساعي الرامية لحلحلة الأزمة الليبية.
وبحسب وسائل إعلام ليبية، من المقرر أن يلتقي صالح خلال الزيارة عددا من المسؤولين المصريين، وكذلك السفير الأمريكي في القاهرة.
وأضافت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تعمل على اقتراح بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة، وإعادة فتح قطاع النفط الليبي بشفافية كاملة، على الأرض بين الأفرقاء الليبيين.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي ليبي: مقترح واشنطن بإنشاء منطقة عازلة يهدف للتقسيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.