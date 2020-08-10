النيابة العامة اللبنانية: صرف رئيس جهاز أمن الدولة فى تحقيقات انفجار بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النيابة العامة اللبنانية صرف رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، من سراي النيابة، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري يوم الثلاثاء الماضى، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، قرر ترك اللواء طوني صليبا، بعد جلسة استجواب امتدت لعدة ساعات، على أن يتم متابعة التحقيق تباعا.

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