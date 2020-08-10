شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى: الحكومة استقالت نزولا عن رغبة الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمد حسن وزير الصحة اللبناني، بحكومة دياب المستقيلة، إن الاستقالة مسؤولية وليس هروبا من المسؤولية، مشيرا إلى أن هناك بعض النقاط المهمة التي كان يجب تمريرها قبل تقديم الحكومة لاستقالتها، منها تحويل قضية الانفجار إلى المجلس العدلي وهو أعلى هيئة قضائية في لبنان، متابعا: "الحكومة اللبنانية استقالت نزولا عن رغبة الشعب".

وأضاف وزير الصحة اللبناني في تصريحات عقب اجتماع الحكومة، أن الشعب اللبناني لديه من الوعى والإدراك والمعرفة بمرتكبي الجريمة ومن يتحمل المسؤولية، مضيفا: "ولكن نترك الامر للقضاء ونتمنى ان يكون عادلا وتجريم المرتكبين المقصرين في لبنان واللبنانيين"، من كان مقصرا يتحمل مسؤوليته أمام الرأى العام والضمير وأمام كل واحد يبحث عن حق".