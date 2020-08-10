شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريس: انفجار بيروت جاء فى وقت عصيب ويجب محاسبة المسؤولين عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أنطونيو جوتيريس أمين عام الأمم المتحدة، إن انفجار مرفأ بيروت جاء في وقت عصيب بالنسبة للبنان، خاصة أنه جاء وسط أزمة اقتصادية بسبب تداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن غضب الشعب اللبناني مفهوم ويجيب أن تسمع أصوات الشعب.

ودعا جوتيريس، خلال جلسة مجلس الأمن حول لبنان اليوم الإثنين، إلى إجراء تحقيق شفاف ونزيه حول انفجار مرفأ بيروت، ومحاسبة المسؤولين، ودعى أيضا إلى إجراء إصلاحات اقتصادية ، وتعهد جوتيريس بمواصلة العمل من أجل مساعدة لبنان في محنته.

فى غضون ذلك، أحالت الحكومة اللبنانية، ملف انفجار مرفأ بيروت، إلى المجلس العدلي بناء على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم التي شاركت في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب.

وكان من المقرّر عقد الجلسة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، قبل اتّخاذ قرار نقلها إلى السرايا. Advertisements واكتمل منذ قليل النصاب تمهيداً لبدء الجلسة، إذ أصبح جميع الوزراء باستثناء المستقيلين في الجلسة. وبدأت جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، في غياب الوزيرين المستقيلين، منال عبد الصمد نجد، دميانوس قطار .

فى غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام لبنانية بورود أنباء حول استقالة وزير ​المالية اللبناني​ ​غازي وزني وأن وزير الاتصالات سيستقيل إذا لم تستقل الحكومة اليوم.