شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تصنف الإمارات منطقة آمنة من كورونا وتضع إسبانيا فى قائمة الأخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الحكومة الألمانية رفع كل من الإمارات العربية المتحدة وأوغندا ورواندا من قائمة المناطق الخطرة وضمها للمناطق الآمنة، والتى يتم تحديدها وفقا لتقرير أصدره معهد روبرت كوخ الألمانى، الذى تتبع تعليماته الحكومة الفيدرالية الألمانية.

فى حين قررت ألمانيا إضافة ثلاثة مناطق فى إسبانيا لقائمة الدول الخطرة، وهى "أراغون Aragón وكتالونيا Catalonia ونافار" ، ومقاطعة فيكتوريا في استراليا ، ومناطق Blagoevgrad و Dobritch و Varna في بلغاريا ، ومقاطعات Argeș و Bihor و Buzău و Neamt و Ialomita و Mehedinti و Timis في رومانيا.

ويصل إجمالي الدول التي لا تزال مناطق خطرة للسفر إليها من المانيا إلى 133 دولة تشمل دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية ولوكسمبورج. ويتم تحديد الدول كمناطق خطرة للسفر لوجود خطر متزايد للإصابة بفيروس كورونا، وبالنسبة للقادمين من تلك الدول أو كانوا فيها خلال الـ 14 يوما قبل دخولهم ألمانيا يكون هناك التزام بإجراء اختبار كورونا إجباري لهم أو تقديم اختبار سلبي حديث لم يمر عليه 48 ساعة وتقديم أدلة سلبية باللغة الألمانية أو الإنجليزية، وقد يكون هناك التزام بفصلهم وفقا للوائح الحجر الصحي الخاصة بالولايات الفيدرالية المسؤولة.

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ويعتمد التصنيف كمنطقة خطر على تحليل مشترك وقرار من قبل وزارة الصحة الاتحادية، وزارة الخارجية الاتحادية ووزارة الداخلية الاتحادية على التقييم من خلال مرحلتين، الاولى تحديد الحالات/المناطق التي كان بها أكثر من 50 مصابًا جديدًا لكل 100 ألف نسمة في الأيام السبعة الماضية.

والمرحلة الثانية استخدام المعايير النوعية لتحديد ما إذا كان لا يزال هناك خطر من زيادة خطر الإصابة بالعدوى في الدول/المناطق التي تكون أقل من الحد المحدد. وأظهر مسح جديد أعده مركز الكفاءة الاتحادي للسياحة بالنيابة عن وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، ان السياحة الداخلية بالنسبة لعام 2020 سيصل حجم مبيعاتها إلى 58% مقارنة بعام 2019.

وخلال العام القادم 2021 من المتوقع الوصول إلى 86% من مستوى الحجوزات الذي كان قبل الأزمة، وأن مستوى حجوزات 2019 سوف نصل إليه في عام 2023. وبالنسبة للسياحة المصدرة من ألمانيا، فمن المتوقع خلال عام 2020 أن تكون مستوى الحجوزات حوالي 43% مما كانت عليه قبل الأزمة أي عام 2019.

وفي العام القادم 2021 التوقعات أن مستوى الحجوزات سوف يصل إلى 48% و إلى 70% في عام 2023. وأشار المسح إلى أن هناك ثلاث مراحل لتطور السياحة، حيث تأتى مرحلة الإغلاق من منتصف مارس حتى أول تخفيف في ألمانيا وفي حركة المرور الأوروبية في منتصف يونيو، توقعات المبيعات تقع في نطاق منخفض وأكثر تفاؤلا للسياحة الداخلية بنسبة 15% مقارنة بعام 2019.