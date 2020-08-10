شكرا لقرائتكم خبر عن فلكى كويتى: شهب "بيرساوسيات" تدخل الغلاف الجوى الأربعاء القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفلكى الكویتى عادل السعدون الیوم الاثنین، إن زخات من شھب لامعة بألوان مختلفة تعرف باسم الـ(بیرساوسیات) سوف تدخل الغلاف الجوى للأرض بكثافة بعد غد الأربعاء، وتشاھد فى سماء الكویت، وأوضح السعدون لوكالة الأنباء الكویتیة "كونا"، ان ھذه الشھب التي بدأ دخولھا الغلاف الجوي في 17 یولیو الماضي وتستمر حتى 24 الجاري سیكون ذروة عددھا یوم الأربعاء ما بین 60 الى 100 شھاب فى الساعة.

وافاد أن ھذا العدد یعتبر كثیرا بالنسبة لباقي الشھب التي تدخل الغلاف الجوي سنویا مبینا انھا سمیت بال(بیرساوسیات) لانھا تشاھد ظاھریا في المجموعة النجمیة (Perseus (وتقع بجانب برج الحمل ونجم الثریا. ولفت إلى أنھا عبارة عن غبار وصخور صغیرة جدا تخلفت عن مذنب (سویفت - تتل) الذى یقترب من الشمس كل 120 سنة مرة واحدة ویترك وراءه على طول مداره غبارا وصخورا وغازات متنوعة.

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وقال السعدون ان الارض عندما تقترب من تلك المخلفات اثناء دورتھا السنویة حول الشمس تجذبھا الى داخل الغلاف الجوى بسرعة 59 كیلومترا بالثانیة فتنصھر وتحترق على بعد حوالي 80 كیلومترا من سطح الارض بحیث لا تصل الى مستوى ارتفاع الطائرات. وذكر ان ما سنراه ھو عبارة عن احتراق كمیة من الغبار والصخور المتناھیة الصغر تساوي حفنة من الرمل ملء الكف بعد دخولھا للغلاف الجوي وانضغاطھا من الھواء فترتفع حرارتھا وتصل الى درجة الانصھار وتحترق ویتبخر وتظھر الوانا مختلفة بحسب العناصر المكونة لھا مثل الحدید والمغنیسیوم والنحاس والكالسیوم والبوتاسیوم وغیرھا.

واشار السعدون الى ان افضل وقت لمشاھدة تلك الشھب سیكون اعتبارا من منتصف اللیل الى الفجر مبینا موقعھا في اتجاه الشرق من السماء شمال برج الحمل ونجم الثریا.