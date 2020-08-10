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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 11% من طللاب جامعة قابوس بعمان إزدادت أوزانهم خلال فترة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت النتائج الأولية لدراسة أنماط حياة طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، أثناء فترة "خليك فى البيت" للحد من انتشار كورونا، إلى أن 11% من طلبة الجامعة إزدادت أوزانهم بحوالى 3 كجم، بحسب صحيفة الشبيبة العمانية.
وكانت علنت وزارة الصحة العمانية في إحاطة صحفية صباح اليوم الاثنين حول أخر مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 207 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد التراكمي إلى 81.787 حالة، مقابل شفاء 1433 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 76.124 حالة، وتوفى 8 حالات ليصل إجمالي حالات الوفاة 521 حالة.
كما أعلنت الصحة العمانية تراجعا ملحوظا فى إصابات كورونا، وقررت اللجنة اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) بسلطنة عمان رفع الإغلاق التام بين المحافظات بالسلطنة وتقليص لساعات منع الحركة ليلا كما قررت اللجنة وبناء على مؤشرات الحالة الوبائية استمرار إغلاق محافظة ظفار حتى إشعار آخر.
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