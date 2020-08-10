شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة الجيش اللبنانى: منع العسكريين المتقاعدين من ارتداء البزات العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى، اليوم الاثنين، بيان رسمى بمنع العسكريين المتقاعدين من مختلف الرتب ارتداء البزّات العسكرية على أنواعها أو أى من متمماتها، مؤكدة على من سيخالف ذلك القرار سيكون تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية فى حق المخالفين.

و وفقا لما نشر على موقع الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، جاء البيان على النحو الآتى:

يُمنع على العسكريين المتقاعدين من مختلف الرتب ارتداء البزّات العسكرية على أنواعها أو أى من متمماتها (قلنسوة، تى - شرت مع شعار الجيش...) تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية فى حق المخالفين.

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