شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة الجيش اللبنانى: منع العسكريين المتقاعدين من ارتداء البزات العسكرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أصدرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى، اليوم الاثنين، بيان رسمى بمنع العسكريين المتقاعدين من مختلف الرتب ارتداء البزّات العسكرية على أنواعها أو أى من متمماتها، مؤكدة على من سيخالف ذلك القرار سيكون تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية فى حق المخالفين.
و وفقا لما نشر على موقع الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، جاء البيان على النحو الآتى:
يُمنع على العسكريين المتقاعدين من مختلف الرتب ارتداء البزّات العسكرية على أنواعها أو أى من متمماتها (قلنسوة، تى - شرت مع شعار الجيش...) تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية فى حق المخالفين.
و على صعيد أخر، تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للجيش اللبنانى، بالتعاون مع فرق الدفاع المدنى، وفوج الإطفاء وفريقى البحث والإنقاذ الروسي والفرنسي من انتشال خمس جثث لضحايا انفجار مرفأ بيروت"، مؤكدة استمرار عملية البحث على باقي المفقودين.
وقد بدأ القاضي اللبناني خوري باشر جلسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، واستمع إلى مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا في قصر العدل في بيروت، بحسب الوكالة الوطنية، فى غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن:" واشنطن سترسل طائرات إضافية لمساعدة لبنان ودعم مالى".
فيما وصلت الدفعة الثالثة من الجسر الجوي المصري والمكونة من 14 طنا من المساعدات الدوائية للشعب اللبناني الذى تعرض لأسوأ كارثة فى تاريخه، بانفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضى والذى نجم عنه وفاة وإصابة وتشريد الآلاف من اللبنانيين.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادة الجيش اللبنانى: منع العسكريين المتقاعدين من ارتداء البزات العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.