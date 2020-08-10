شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة لبنان تحيل ملف التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحالت الحكومة اللبنانية ، ملف انفجار مرفأ بيروت ، إلى المجلس العدلي بناء على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم التي شاركت في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب.
وكان من المقرّر عقد الجلسة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، قبل اتّخاذ قرار نقلها إلى السرايا.
واكتمل منذ قليل النصاب تمهيداً لبدء الجلسة، إذ أصبح جميع الوزراء باستثناء المستقيلين في الجلسة.
وبدأت جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، في غياب الوزيرين المستقيلين، منال عبد الصمد نجد، دميانوس قطار .
فى غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام لبنانية بورود أنباء حول استقالة وزير المالية اللبناني غازي وزني وأن وزير الاتصالات سيستقيل إذا لم تستقل الحكومة اليوم.
وقدمت وزيرة العدل ماري كلود نجم ، استقالتها الخطية لرئيس الحكومة حسان دياب، صباح اليوم، وتعد الاستقالة الثالثة من نوعها لوزراء فى الحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت.
فى غضون ذلك، ارتفع عدد النواب الذين تقدموا باستقالتهم من مجلس النواب اللبناني إلى 10، بعد تقديم النائب هنري الحلو استقالته صباح اليوم الاثنين، جاء ذلك نقلا عن وسائل إعلام لبنانية، وكان 9 من أعضاء مجلس النواب اللبناني أعلنوا التقدم باستقالتهم من البرلمان، يمثلون تكتلات نيابية مختلفة وآخرون مستقلون، وذلك على خلفية تداعيات الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت والتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية.
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