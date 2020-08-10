شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة لبنان تحيل ملف التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحالت الحكومة اللبنانية ، ملف انفجار مرفأ بيروت ، إلى المجلس العدلي بناء على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم التي شاركت في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب.

وكان من المقرّر عقد الجلسة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، قبل اتّخاذ قرار نقلها إلى السرايا. واكتمل منذ قليل النصاب تمهيداً لبدء الجلسة، إذ أصبح جميع الوزراء باستثناء المستقيلين في الجلسة. وبدأت جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، في غياب الوزيرين المستقيلين، منال عبد الصمد نجد، دميانوس قطار . Advertisements