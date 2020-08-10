شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعثر على 5 جثث لضحايا انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للجيش اللبنانى، بالتعاون مع فرق الدفاع المدنى، وفوج الإطفاء وفريقى البحث والإنقاذ الروسي والفرنسي من انتشال خمس جثث لضحايا انفجار مرفأ بيروت"، مؤكدة استمرار عملية البحث على باقي المفقودين.

وقد بدأ القاضي اللبناني خوري باشر جلسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، واستمع إلى مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا في قصر العدل في بيروت، بحسب الوكالة الوطنية، فى غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن:" واشنطن سترسل طائرات إضافية لمساعدة لبنان ودعم مالى".

فيما وصلت الدفعة الثالثة من الجسر الجوي المصري والمكونة من 14 طنا من المساعدات الدوائية للشعب اللبناني الذى تعرض لأسوأ كارثة فى تاريخه، بانفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضى والذى نجم عنه وفاة وإصابة وتشريد الآلاف من اللبنانيين. Advertisements

وكان البيت الأبيض أكد أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يدعو لبنان لتحقيق كامل وشفاف بانفجار مرفأ بيروت، .

وشهدت بيروت عصر يوم الثلاثاء الماضى، انفجارا كبيرا داخل المرفأ بسبب وجود نترات الأمونيوم، حيث انفجرت بشكل كبير وأدت إلى وفاة أكثر من 150 شخصا وإصابة أكثر من 5 آلاف، وفيما تم تشريد الالآف بسبب هذا الحادث المروع الذى هز أرجاء العاصمة اللبنانية.