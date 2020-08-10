شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لرئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مصادر إعلامية اليوم الإثنين، أن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد قليل، وسط ترقب بإعلان استقالته من الحكومة. ويترأس حاليا دياب اجتماع مجلس الوزراء، الذى أحال بدوره ملف قضية تفجير المرفأ إلى المجلس العدلي.

فى غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام لبنانية بورود أنباء حول استقالة وزير ​المالية اللبناني​ ​غازي وزني من حكومة حسان دياب، مشيرة إلى أن وزير الاتصالات سيستقيل إذا لم تستقل الحكومة اليوم.

وقدمت وزيرة العدل ماري كلود نجم ، استقالتها الخطية لرئيس الحكومة حسان دياب، صباح اليوم، وتعد الاستقالة الثالثة من نوعها لوزراء فى الحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت.

فى غضون ذلك، ارتفع عدد النواب الذين تقدموا باستقالتهم من مجلس النواب اللبناني إلى 10، بعد تقديم النائب هنري الحلو استقالته صباح اليوم الاثنين، جاء ذلك نقلا عن وسائل إعلام لبنانية، وكان 9 من أعضاء مجلس النواب اللبناني أعلنوا التقدم باستقالتهم من البرلمان، يمثلون تكتلات نيابية مختلفة وآخرون مستقلون، وذلك على خلفية تداعيات الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت والتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية.

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وأعلن النائب نعمه إفرام (مستقل) وميشال معوض رئيس حركة الاستقلال وعضو تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر) وديما جمالي عضوة الكتلة النيابية لتيار المستقبل، الاستقالة من البرلمان.

وسبق وأعلن في غضون اليومين الماضيين نواب حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل ونديم الجميل وإلياس حنكش، استقالتهم من المجلس النيابي، وكذلك النائبة المستقلة بولا يعقوبيان.

وكان النائب المخضرم مروان حمادة، عضو الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي أول من أعلن استقالته من البرلمان عقب وقوع الانفجار المدمر الذي طال العاصمة بيروت.

وأمس، أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية ووزير البيئة استقالتها من الحكومة على خلفية انفجار مرفأ بيروت.