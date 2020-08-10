اليمن.. مكون جنوبي بارز يدعو لتظاهرات دعما للحكومة الشرعية

محمد السامعي/ الخليج 365

دعا أحد أبرز المكونات السياسية الجنوبية في اليمن، الإثنين، إلى التظاهر والاحتشاد في محافظتي شبوة وسقطرى، دعما للحكومة في مواجهة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إمارتيا.

جاء ذلك في بيان عن "الائتلاف الوطني الجنوبي"، المكون الموازي لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، ويضم في صفوفه قادة وسياسيين وعسكريين وشيوخ قبائل بالمحافظات الجنوبية.

ودعا البيان: "جماهير الشعب اليمني في محافظة أرخبيل سقطرى (جنوب) للاحتشاد والتظاهر غدا الثلاثاء في مركز المحافظة، تأكيدًا على الشراكة الوطنية ورفض محاولات الإقصاء والتهميش والوصاية".

وأوضح أن "المشاركة في المسيرات الحاشدة، يأتي دعماً للشرعية والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ولمطالبة الدولة بفرض هيبتها في المحافظات الجنوبية وإشراك كافة الأطراف الفاعلة في العملية السياسية".

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كما حث البيان ذاته، "أبناء محافظة شبوة (جنوب) على المشاركة في مسيرة حاشدة يوم الأحد المقبل، في مدينة عتق عاصمة المحافظة، لدعم الحكومة الشرعية التي كفلت مبدأ الشراكة العادلة في السلطة والثروة".

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، تسيطر قوات تابعة للمجلس الانتقالي على محافظة سقطرى، بعد اجتياحها بقوة السلاح، وهو ما وصفته الحكومة اليمنية آنذاك بـ"الانقلاب على الشرعية".

فيما تخضع محافظة شبوة (جنوب) لسيطرة الحكومة الشرعية، وتعد من المحافظات النفطية المهمة في البلاد.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم؛ حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية؛ فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.