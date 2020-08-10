الجيش الإسرائيلي يهدم منزلا وخزان مياه شمالي الضفة

جنين/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
هدمت جرافات عسكرية إسرائيلية، الإثنين، منزلا وخزان مياه، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء بدون ترخيص.
وقال المواطن أحمد عمارنة، إن قوات إسرائيلية داهمت قرية فَرَاسين غربي مدينة جنين، وهدمت منزلا مسقوفا بالصفيح، وخزان مياه بسعة 250 مترا مكعبا، يعودان لبعض أقاربه.
وأوضح عمارنة لوكالة الخليج 365، أن المنزل والخزان، هُدما بدعوى البناء بدون ترخيص.
وقال إن السلطات الإسرائيلية تعتزم هدم مساكن القرية كاملة، لذات السبب (البناء غير المرخص).
ويسكن "فَرَاسين" نحو 200 فلسطيني، في بيوت من الطوب والصفيح، وتقع في المنطقة المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو الثاني بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، عام 1995.
وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في منطقة "ج"، التي تمثل 61 بالمئة من مساحة الضفة.
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