شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح شرط تجديد «هوية مقيم» لأفراد الأسرة الموجودين خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت المديرية العامة للجوازات الإجراء المتبع حال انتهاء هوية مقيم لأفراد الأسرة الموجودين خارج المملكة. وأكدت “الجوازات” في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أنه في حال وجود رب الأسرة داخل المملكة يمكن تجديد هوية مقيم لأفراد الأسرة وهم خارج المملكة.

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