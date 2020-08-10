تنبيه مهم من «التأمينات» للمنشآت الأقل تضرراً من «كورونا» تجنباً لإلغاء الدعم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنبيهاً مهما للمنشآت الأقل تضرراً من جائحة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت “التأمينات” في تغريدة على حسابها بموقع” تويتر” أنه يلزم على المنشآت الأقل تضرراً خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% قبل 15 أغسطس الجاري تجنبا لإلغاء الدعم.

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