شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الشيخ «الخثلان» يوضح حكم لبس الكمامة أثناء الصلاة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
يزداد خلال تلك الفترة الحرص على اتباع إجراءات التباعد والاحترازات الصحية الخاصة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن بين هذه الإجراءات لبس الكمامة.
من جانبه، أجاب الدكتور سعد بن تركي الخثلان عن مسألة لبس الكمامة أثناء الصلاة، حيث أوضح أن غالب الفقهاء اتفقوا على كراهة تغطية الوجه والأنف (التلثم) أثناء الصلاة، مشيراً إلى أن الكراهة تزول في أوقات الحاجة مثل التي نعيشها حاليًا بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، فلا حرج في لبس الكمامة أثناء الصلاة في المسجد، لكن إذا كان الإنسان يصلي وحده فلا حاجة للبس الكمام.
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