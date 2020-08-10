كما أكدت الوكالة أن رئيس جهاز أمن الدولة سيبقى رهن التحقيق على أن تتم متابعة التحقيق تباعا.
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وأعدت لجنة التحقيق في كارثة مرفأ بيروت، تقريرها ورفعته إلى الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني من أجل الإطلاع عليه اليوم الاثنين في قصر بعبدا.
وقالت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية إن "التقرير حدد المسؤوليات الإدارية عن تفجير المرفأ منذ دخول السفينة التي كانت تحمل نيترات الأمونيوم إلى حين انفجارها، مما يسهل عمل القضاء بتحديد المسؤوليات ورفع لائحة الأسماء المكونة من 20 اسماً مع تحديد المسؤولية السياسية التي توالى عليها الوزراء طوال هذه السنوات لاستجوابهم كشهود".
وأضافت الصحيفة أن "نادي قضاة لبنان سيعلن غداً الثلاثاء عند الساعة الحادية عشرة صباحا موقفا كبيرا في قصر عدل بيروت، يضع فيه النقاط على الحروف وسيشكل خطوة نوعية غير مسبوقة في تاريخ القضاء".
وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع نحو 154 قتيلاً و5 آلاف جريح، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: إبقاء رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا رهن التحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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