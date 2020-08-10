وسائل إعلام: طلب وزير المال اللبناني بعهدة الحكومة التي باتت استقالتها حتمية

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية أن "الوزير غازي وزني حضر حاملاً كتاب استقالته لكنه لم يتقدم بها وإذا لم يعلن دياب استقالة جماعية فتصبح بعهدة رئاسة الحكومة".
وأضافت القناة نقلاً عن مصادرها أن "الاستقالة الجماعية للحكومة باتت حتمية".
من جهته قال مصدر نيابي لـ"سبوتنيك"، في وقت سابق، إنه "من المرجح أن يعلن رئيس الحكومة اللبنانية استقالته من الحكومة، اليوم الإثنين، بعد جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي".
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وفي وقت سابق من اليوم، قدمت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، استقالتها الخطية إلى رئيس الحكومة حسان دياب.
وكذلك قدمت، أمس الأحد، وزيرة الإعلام منال عبد الصمد ووزير البيئة دميانوس قطار، استقالتهما من الحكومة على خلفية انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
وأسفر انفجار 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، عن سقوط 158 قتيلا ونحو 6000 جريح وعشرات المفقودين وشرد أكثر من 300 ألف شخص، وخلف الانفجار أضراراَ جسيمة ودمارا وخرابا في مدينة بيروت.
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