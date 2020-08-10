شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 32 وفاة و1257 إصابة بفيروس كورونا مقابل شفاء 1439 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية في إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الاثنين، عن تسجيل 1257 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد التراكمي إلى 289.947 ، مقابل تعاف 1.439 حالة ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 253.478 حالة، وتوفى 32 حالة، ليصل إجمالي حالات الوفاة 3.199 حالة منذ بدء تفشى الوباء في المملكة.

وأمس، قال متحدث باسم وزارة الصحة السعودية، إن المملكة العربية السعودية ستبدأ قريبًا تجارب سريرية للمرحلة الثالثة من لقاح كانزينو الصينى لفيروس كورونا COVID-19 على حوالي 5000 شخص، والذي طورته شركة كانزينو بيولوجيكس CanSino Biologics الصينية، وذلك وفقا لما ذكره موقع وزارة الصحة السعودية.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية، تخطط لاختبار اللقاح مع دواء وهمي على 5000 متطوع، وتحضر حاليًا لتجارب في مدن الرياض، والدمام، ومكة، ولكن لم تتم الموافقة على لقاح فيروس كورونا COVID-19 للاستخدام التجاري.

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في الشهر الماضي، قال الشريك المؤسس لشركة كانزينو CanSino إن الشركة تجري محادثات مع روسيا والبرازيل وتشيلي والمملكة العربية السعودية، لإطلاق تجربة المرحلة الثالثة للقاح المرشح، Ad5-nCOV.

يستخدم اللقاح فيروسات البرد غير المؤذية المعروفة باسم الفيروس الغدي، من النوع 5 (Ad5) ، لنقل المادة الوراثية من فيروس كورونا التاجى إلى الجسم.

قال الباحثون الشهر الماضي، إن لقاح كانزينو CanSino ، الذي تم تطويره بالاشتراك مع وحدة الأبحاث العسكرية الصينية، يبدو آمنًا ويؤدي إلى استجابة مناعية في معظم المرضى.