شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 3484 إصابة جديدة بفيروس كورونا و72 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الإثنين، تسجيل 3484 إصابة جديدة بفيروس كورونا و72 حالة وفاة، مقابل شفاء 2015 حالة. وبحسب بيان للوزارة عبر صفحتها على فيس بوك، تم فحص ( 19663) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1165049 ).

وبحسب البيان وصل مجموع الإصابات 153599، في حين بلغ مجموع الوفيات 5464 حالة.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 2726 إصابة و82 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، ، في بيان، أنه "تم فحص 18003 نماذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1145386 نموذجا".

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وبلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 107775 حالة، وبلغت الإصابات 150115 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 5392 حالة.

وفى وقت سابق أعلنت صحة إقليم كردستان العراق، تسجيل 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.