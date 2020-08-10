شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة بحرينية تؤيد الإعدام لـ 3 أشخاص بتهمة القتل العمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيدت محكمة التميز بمملكة البحرين الإعدام لـ 3 أشخاص بتهمة القتل العمد، ووفقا لصحيفة الأيام البحرينية، صرح الدكتور علي الشويخ بأن محكمة التمييز أيدت بإجماع الآراء إعدام ثلاثة متهمين لما اسند إليهم من تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار المرتبطة بجريمة السرقة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة الأمنية المختصة من العثور على شخص آسيوي مصاب بإصابات بليغة جراء الاعتداء عليه بواسطة آلة صلبة ونقل إلى المستشفى لمعالجته وفارق الحياة متأثرا بتلك الإصابات.

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وعليه باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها البلاغ حيث أجرت المعاينة لمكان الجريمة وناظرت جثة المجني عليه وندبت الطبيب الشرعي للكشف على الجثة لبيان ما بها من اصابات وسبب الوفاة. كما ندبت خبراء مسرح الجريمة لرفع الآثار الموجودة فيه وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.

وقد كشفت التحريات وتحقيقات النيابة العامة عن ارتكاب المتهمين الثلاثة وهم من الجنسية الآسيوية تلك الجريمة بسبب مطالبتهم المجني عليه بمبالغ مالية، وأنهم خططوا لقتل المجني عليه فاستدرجوه لمكان الواقعة حيث قتلوه وسرقوا أمواله.

وبناء على ذلك تم القبض على المتهمين وتفتيش مساكنهم بناء على اذن النيابة حيث ضبطت الأدوات التي استخدموها في ارتكاب الجريمة وكذلك المبالغ المالية المسروقة من المجني عليه، وباستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة اعترفوا تفصيلا بما نسب إليهم من إتهام فتم تقديهم للمحاكمة الجنائية حيث تداولت القضية أمام المحاكم الجنائية المختصة إلى أن تم نظرها أمام محكمة التمييز التي أصدرت حكمها المتقدم.