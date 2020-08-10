شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 3 سنوات لصحفى جزائرى بتهمة المساس بالوحدة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جماعة حقوقية فى الجزائر، إن محكمة قضت اليوم الاثنين، بسجن صحفى وناشط لمدة ثلاث سنوات بتهمة المساس بالوحدة الوطنية، وأضافت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، أن المحكمة التى انعقدت فى الجزائر العاصمة، أصدرت أيضا حكما بالسجن لمدة أربعة أشهر على ناشطين اثنين للاتهامات نفسها. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين بوزارة العدل للحصول على تعليق.

والأحكام الصادرة بحق الصحفى خالد درارنى، والناشطين سمير بن العربى، وسليمان حميطوش مرتبطة بالاحتجاجات التى أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي.

وبدأت الاحتجاجات فى فبراير 2019، لرفض اعتزام بوتفليقة السعى للفوز بفترة رئاسية خامسة والمطالبة بإزاحة النخبة الحاكمة، وحظرت السلطات المظاهرات هذا العام للحد من انتشار فيروس كورونا.

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ودرارنى رهن الاعتقال منذ أواخر مارس فى حين أُخلى سبيل بن العربى وحميطوش فى يوليو بعد احتجازهما لأكثر من شهرين.

وأطلقت السلطات، سراح العديد من المحتجين منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون فى ديسمبر كانون الأول فى إطار إجراءات استرضائية.