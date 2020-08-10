شكرا لقرائتكم خبر عن الاستقالة الرابعة فى حكومة دياب.. وزير المالية اللبنانى يقدم استقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام محلية، أن وزير المالية اللبنانى غازى وزنى، استقال اليوم الاثنين، على خليفة انفجار المرفأ فى بيروت الأسبوع الماضى، ووزنى من المفاوضين الرئيسيين مع صندوق النقد الدولى بخصوص خطة لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته المالية العميقة.

و من الجدير بالذكر، أن وزيرة العدل اللبنانية مارى كلود نجم ، كانت قد تقدمت باستقالتها الخطية لرئيس الحكومة حسان دياب، وتعتبر بذلك الاستقالة الثالثة لوزراء فى الحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت.

فى غضون ذلك، ارتفع عدد النواب الذين تقدموا باستقالتهم من مجلس النواب اللبنانى إلى 10، بعد تقديم النائب هنرى الحلو استقالته صباح اليوم الاثنين، جاء ذلك نقلا عن وسائل إعلام لبنانية، وكان 9 من أعضاء مجلس النواب اللبنانى أعلنوا التقدم باستقالتهم من البرلمان، يمثلون تكتلات نيابية مختلفة وآخرون مستقلون، وذلك على خلفية تداعيات الانفجار المدمر الذى تعرضت له العاصمة بيروت والتدهور الحاد فى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية.

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وأعلن النائب نعمه إفرام (مستقل) وميشال معوض رئيس حركة الاستقلال وعضو تكتل لبنان القوى (الكتلة النيابية للتيار الوطنى الحر) وديما جمالى عضوة الكتلة النيابية لتيار المستقبل، الاستقالة من البرلمان.

وسبق وأعلن فى غضون اليومين الماضيين نواب حزب الكتائب اللبنانية سامى الجميل ونديم الجميل وإلياس حنكش، استقالتهم من المجلس النيابي، وكذلك النائبة المستقلة بولا يعقوبيان.

وكان النائب المخضرم مروان حمادة، عضو الكتلة النيابية للحزب التقدمى الاشتراكى أول من أعلن استقالته من البرلمان عقب وقوع الانفجار المدمر الذى طال العاصمة بيروت.