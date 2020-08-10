شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدرس علاج مصابى لبنان لديها وإرسال فريقا طبيا للإنقاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالبحرين، أن المؤسسة الملكية بالتنسيق مع وزارة الصحة تدرس نقل عدد من الجرحى والمصابين من الأشقاء اللبنانيين لتلقى العلاج فى مستشفيات البحرين، وارسال فريق طبى خاص إلى جمهورية لبنان الشقيقة للمساهمة فى جهود الإنقاذ وعلاج المصابين بحسب صحيفة اليام البحرينية.

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وكان وجه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة لجمهورية لبنان، كما أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين، عن بالغ الأسى والأسف للانفجار المروع الذى وقع أمس، فى مخزن قرب مرفأ بيروت، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين، ووقوع أضرار كبيرة فى ضواحى مدينة بيروت.

وقال الدكتور مصطفى السيد، إنه بناء على المبادرة الملكية وبتوجيه من الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة فقد تم العمل على تجهيز شحنة إغاثية عاجلة تحتوى على المواد الطبية اللازمة للبنان، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات والمؤسسات المختصة، كما سيتم القيام بالعديد من المبادرات والجهود من أجل دعم ومساندة الأشقاء فى لبنان جراء هذا الحادث الأليم، وذلك انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التى تربط بين مملكة البحرين وجمهورية لبنان الشقيقة.