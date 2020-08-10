شكرا لقرائتكم خبر عن سمير جعجع: هدفنا تغيير السلطة الحالية بأي طريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، إن الرأي العام اللبناني تبدل، والانتخابات ستنتج رأيا عاما مختلفا عن السابق، وإنه "يجب تغيير السلطة الحالية بأي طريقة وهذا هدفنا".

وأضاف جعجع خلال مؤتمر صحفي، إن البطريرك الراعي يعمل على حياد لبنان، مضيفًا: " نلتقي بجميع رؤساء الكتل بغض النظر عن موقفهم، و نتريث في تقديم استقالتنا لدفع السلطة للتنحي".

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وواصل: "يجب تغيير السلطة الحالية بأي طريقة وهذا هدفنا، ثم الذهاب إلى انتخابات مبكرة، لأن الاستقالة وحدها ليست حلًا".