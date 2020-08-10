شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب استقالة رئيس الحكومة اللبنانية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مراسل فضائية "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل منذ قليل، بأن هناك ترقبا لاستقالة رئيس الحكومة اللبنانية اليوم. وبدأ منذ قليل اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب اللبناني لبحث مصير جلسة المساءلة النيابية للحكومة الخميس المقبل. Advertisements وفى هذا الصدد، قال سمير جعجع، إنه يجب تغيير السلطة الحالية في لبنان بأي طريقة كانت، مطالبًا بانتخابات نيابية مبكرة حسب القانون الحالي، مضيفًا: "استقالة الحكومة لا تقدّم ولا تؤخر"

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