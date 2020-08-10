العثور على عبوات ناسفة وقذائف هاون فى الأنبار وديالى وسامراء بالعراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، العثور على عبوات ناسفة ومواد متفجرة وصواريخ وقذائف هاون فى الأنبار وديالى وسامراء، وأضافت الوزارة - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن "مفارز مديرية استخبارات ديالى عثرت على صاروخ كاتيوشا وعبوة ناسفة كانت معدة للتفجير تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في قضاء الخالص وتمت معالجتها ميدانية من قبل الجهد الهندسي". وأوضحت أن "قيادة عمليات سامراء نفذت واجب بحث وتفتيش في منطقة جزيرة سامراء، أسفر عن العثور على 20 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع والأحجام وقذيفتي مدفع عيار 155 ملم وتسعة صواريخ كاتيوشا مختلف الأنواع وثلاث دوائر كهربائية وتسع دوائر تفجير مع البطاريات و20 مسطرة تفجير من مخلفات داعش الإرهابي وتم إتلافها تحت السيطرة".



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