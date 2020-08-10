شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تسجل 62 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإتحادية السودانية، عن تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالاضافة الى 8 حالات وفاة، و 23حالة تعافى، وذلك حسب التقرير الوبائى للوزارة الصادر اليوم وفقا لنتائج الفحوصات ليومى الجمعة والسيت 7 -8 اغسطس 2020. وبذلك يرتفع اجمالى العدد التراكمى للاصابات منذ بداية الجائحة الى(11956) والوفيات الى(781)، فيما بلغت جملة المتعافين (6266) .

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أشار التقرير الوبائى الى أن 14 ولاية لم تسجل إصابات جديدة من جملة ال 18 ولاية بالبلاد.

وسجلت الحالات الجديدة، ولاية الخرطوم (55) حالة، ولاية الجزيرة (1) ، الشمالية (4) ، القضارف (2)، وسجلت حالات التعافى فى الخرطوم (7)، الجزيرة (5)، نهر النيل (6) ، كسلا (3) ، البحر الأحمر (2).

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وأشارت الوزارة، إلى ان الفحص المعملى تم فى خمسة معامل حيث بلغت جملة العينات المفحوصة (434) وبلغ إجمالى العينات المفحوصة لاول مرة (434) فيما بلغ عدد العينات الموجبة لأول مرة (62) بنسبة ايجابية بلغت 14.3٪.

كما أشارت وزارة الصحة، الى انها تعمل حسب البرتكول المحدث لحالات التعافى والخروج من العزل ، كما يعمل الفريق الاتحادى مع إدارات الوبائيات الولائية على المراجعة الدورية والتحقق من البيانات اليومية التراكمية .

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطواريء الصحية، والبقاء فى المنازل وتطبيق الارشادات الوقائية ( التباعد الاجتماعى – غسل اليدين – آداب العطس والسعال ، فضلا عن التبليغ الفورى )، ومتابعة التقارير اليومية حول الوبائيات على موقع الوزارة على الفيسبوك وموقع مرصد السودان الصحى الخاص بجائحة كورونا .